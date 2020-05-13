Госавтоинспектор стал причиной ДТП в Севастополе: пострадали дети

Авария случилась на Камышовом шоссе в сторону 5-го километра Балаклавского шоссе. Автомобиль Infiniti, за рулем которого был сотрудник полиции, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan. В результате этого пострадали два ребенка восьми и девяти лет.

Подозреваемого в ДТП задержали. Устанавливаются все обстоятельства.