13 мая 2020, 16:05
Госавтоинспектор стал причиной ДТП в Севастополе: пострадали дети
В Севастополе произошла авария, в результате которой пострадали дети. ДТП спровоцировал сотрудник полиции. В отношении него возбудили уголовное дело. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».
Авария случилась на Камышовом шоссе в сторону 5-го километра Балаклавского шоссе. Автомобиль Infiniti, за рулем которого был сотрудник полиции, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan. В результате этого пострадали два ребенка восьми и девяти лет.
Подозреваемого в ДТП задержали. Устанавливаются все обстоятельства.