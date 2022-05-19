Гору трупов акул обнаружили на берегу моря в Приморье

Жители Славянки Приморского края обнаружили на берегу моря множество трупов акул. Их количество исчислялось несколькими десятками. Об этом сообщил «Золотой рог».

Местные жители выдвинули две версии происходящего. По одной из них животные самостоятельно массово выбросились на берег. По другой вину вменили рыбакам, которые могли сетями выловить акул и временно оставить их на берегу.

«Это рыбаки поймали на сети и просто скинули в кучу, потом, конечно же, забрали. Одну даже мне на предстоящий день рождения подарили», — рассказал очевидец.