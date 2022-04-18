Горожанам пришлось вручную толкать колесо обозрения в екатеринбургском парке

Екатеринбуржцам, которые решили отдохнуть в парке Маяковского и покататься на новом колесе обозрения, пришлось вручную толкать кабинки, чтобы они начали двигаться. Без таких серьезных механических усилий кабинки аттракциона начинали катиться назад.

Как сообщает tagilcity.ru, администрация парка связала происходящее с непогодой, исключив возможность технических проблем и поломок механизма аттракциона.

Происшествие было зафиксировано в среду, 13 апреля, в парке Маяковского в Екатеринбурге. Отдыхающие выложили в сеть видеозапись, на которой видно, что люди толкают кабинки с пассажирами. В беседе с журналистами Е1 очевидцы инцидента рассказали, что кабинки начали двигаться в обратную сторону из-за отсутствия равновесия на колесе.

Администрация парка заявила, что неполадок в работе колеса обозрения выявлено не было, а причиной происшествия выступили непогода и несоблюдение посетителями техники безопасности при катании на аттракционе. Руководство указывает на то, что отдыхающие раскачивали кабинки в ходе движения колеса.

Также в дирекции подчеркнули, что колесо обозрения не обслуживает пассажиров в непогоду — осадки, туман и ветер выше 15 метров в секунду являются причиной для закрытия аттракциона согласно правилам эксплуатации.

Руководство заявило, что механизм начал проскальзывать из-за дождя, поэтому сотрудники аттракциона вручную докрутили колесо и высадили пассажиров.