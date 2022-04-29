29 апреля 2022, 17:46
Городскую администрацию и школы эвакуировали в Петропавловске-Камчатском
В Петропавловске-Камчатском эвакуировали школы и здание городской администрации из-за сообщения о минировании. Об этом написало РИА «Новости».
«Поступил звонок о „минировании“ нескольких школ. Принято решение эвакуировать учащихся из всех школ. Из здания администрации тоже эвакуируют», — уточнили в мэрии.
RT напомнил, что всего в городе работает 35 школ. Общая численность учеников составляет около 15 тысяч детей.