Городскую администрацию и школы эвакуировали в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском эвакуировали школы и здание городской администрации из-за сообщения о минировании. Об этом написало РИА «Новости».

«Поступил звонок о „минировании“ нескольких школ. Принято решение эвакуировать учащихся из всех школ. Из здания администрации тоже эвакуируют», — уточнили в мэрии.

RT напомнил, что всего в городе работает 35 школ. Общая численность учеников составляет около 15 тысяч детей.