Спасатели оцепили автобус в Реутове. Видео

В подмосковном Реутове остановили и оцепили рейсовый автобус. Пассажиров эвакуировали на безопасное расстояние. Очевидцы рассказали, что в салоне нашли пакет с проводами. На месте работают экстренные службы, прибыли саперы.

Очевидцы рассказали, что якобы в салоне рейсового автобуса нашли подозрительный пакет с проводами и странным содержимым. Автобус остановили, людей высадили. На место происшествия вызвали экстренные службы.

Как сообщил с места событий корреспондент «360», все происходящее больше похоже на плановые учения. Так это или нет — официально неясно.

В местном отделении МВД подтвердили выезд, но подробностей не раскрыли.

Территория вокруг припаркованного автобуса остается оцепленной. На месте работают сотрудники МЧС, подъехали несколько машин скорой помощи.