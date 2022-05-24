Серьезный взрыв произошел в китайском городе Чанчжоу

Сильный взрыв произошел на востоке Китая в городе Чанчжоу провинции Цзянсу. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Центральное телевидение республики.

По предварительным данным, взорвался один из ресторанов или отелей на улице Хуюань. Несколько этажей здания разрушились.

В лавках и магазинах, которые находятся неподалеку, выбило окна. В результате травмы пострадали шесть человек. На месте происшествия сейчас работают сотрудники экстренных служб.