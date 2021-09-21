Вулканическая лава растеклась по улицам города на Канарах. Видео

Лава вулкана Кумбре-Вьеха продолжает медленно течь в город Лос-Льянос-де-Аридане на Канарских островах. Из своих домов было эвакуировано более пяти тысяч человек. Лава течет к морю со скоростью 700 метров в час.

Как стало известно, власти островов не ожидают нового извержения. Они признают, что будет нанесен большой материальный ущерб, но люди останутся целы.

Очевидцы рассказывают, что стена лавы высотой шесть метров поглощает дома и урожай на своем пути к побережью.

Научный координатор Института вулканологии Канарских островов Немезио Перес сообщил о двух трещинах, образовавшихся в результате извержения. Они двигаются параллельно друг другу на расстоянии в 200 метров. Но, вероятно, сольются, не дойдя до океана.

Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям увеличило свое присутствие на Ла-Пальме до 180 солдат и 57 транспортных средств. В том числе, трех самолетов, которые сбрасывают воду.

Власти закрыли семь дорог и сообщили о серьезных проблемах с эвакуацией жителей. К сожалению, шоссе забиты людьми, которые хотят подобраться к месту течения лавы поближе. Как долго продлится извержение — неизвестно. Последнее длилось около трех недель и произошло 50 лет назад.

Ранее сообщалось, что власти острова намерены вывезти до 10 тысяч человек. О жертвах извержения пока ничего не сообщалось.