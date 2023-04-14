Происшествия 14 апреля 2023, 07:04 Город Запорожье сотрясла серия ночных взрывов Рогов: в Запорожье ночью 14 апреля прогремела серия взрывов РИА «Новости»

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Жители города Запорожья, который находится под контролем Украины, ночью 14 апреля услышали несколько взрывов. Сильней всего гремело в Шевченковском и Заводском районах, сообщил в своем Telegram-канале руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Около 01:18 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучала серия громких взрывов», — написал он.

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Не меньше двух-трех ударов услышали в разных уголках города, но громче остальных они прогремели в Заводском и Шевченковском районах. Воздушную тревогу, по информации Владимира Рогова, объявили уже после взрывов.

Аналогичная информация появилась также в украинских СМИ. Они рассказали, как минимум, об одном мощном ударе в Запорожье, сообщили «Известия». Официально ночную атаку не комментировали.

Ранее в городе переименовали связанные с Россией и Белоруссией улицы. Например, улицу Михаила Лермонтова посвятили Вячеславу Зайцеву.