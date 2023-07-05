Происшествия 05 июля 2023, 08:30 Город Валуйки в Белгородской области попал под обстрел ВСУ Гладков: жилые дома и автомобили получили повреждения в Валуйках после обстрела ВСУ Telegram

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Частные жилые дома и автомобили получили повреждения в городе Валуйки Белгородской области из-за обстрела украинскими боевиками. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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Глава региона опубликовал фотографии с места происшествия.

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«Под обстрелом ВСУ находится город Валуйки», — написал Гладков.

Губернатор обратил внимание, что, по предварительной информации, во время обстрела никто не пострадал.

По словам Гладкова, система ПВО сработала, но разрушения все-таки имеются. Осколки снарядов сильно повредили два частных жилых дома и пять автомобилей.

На месте происшествия находится глава округа Алексей Дыбов и все оперативные службы на месте. Они проводят подомовой обход.

Ранее украинская ракета пробила крышу частного дома в белгородском селе Новостроевка-Вторая. Населенный пункт Грайворонского округа боевики обстреляли из минометов.