09 сентября 2023, 12:29
Город Дербент затопило после проливных дождей
Сильные наводнения произошли в Дербенте
Проливные дожди спровоцировали наводнения в Дербенте. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Руководство Дербента перевело все коммунальные службы в усиленный режим работы. Спецтехника начала откачку воды в разных частях города.
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Из-за наводнения затопило первые этажи домов, на подземных паркингах автомобили полностью ушли под воду. Некоторые люди оказались заблокированы в зданиях на подтопленных улицах.
По информации Telegram-канала «Мой Дербент» аварийные отключения электроэнергии произошли в районе парка имени Гянджеви, а также на улицах Курбанова и Шеболдаева. Бригады электриков начали устранять причины неполадок.
МЧС Дагестана 8 сентября прогнозировало подъем уровня воды в реках и ливни с ветром до 25 метров в секунду.
Ранее сильное наводнение произошло в Стамбуле. Пострадали более тысячи офисов и домов, два человека погибли.
Наводнения
Дагестан
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