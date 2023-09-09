Происшествия 09 сентября 2023, 12:29 Город Дербент затопило после проливных дождей Сильные наводнения произошли в Дербенте

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Проливные дожди спровоцировали наводнения в Дербенте. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Руководство Дербента перевело все коммунальные службы в усиленный режим работы. Спецтехника начала откачку воды в разных частях города.

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Из-за наводнения затопило первые этажи домов, на подземных паркингах автомобили полностью ушли под воду. Некоторые люди оказались заблокированы в зданиях на подтопленных улицах.

По информации Telegram-канала «Мой Дербент» аварийные отключения электроэнергии произошли в районе парка имени Гянджеви, а также на улицах Курбанова и Шеболдаева. Бригады электриков начали устранять причины неполадок.

МЧС Дагестана 8 сентября прогнозировало подъем уровня воды в реках и ливни с ветром до 25 метров в секунду.

Ранее сильное наводнение произошло в Стамбуле. Пострадали более тысячи офисов и домов, два человека погибли.