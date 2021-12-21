Горноспасателям пришлось искать шахтеров в «Листвяжной» без данных с датчиков геолокации

Горноспасателям не предоставили информацию с датчиков геолокации шахтеров. Им пришлось искать людей в шахте «Листвяжная» без этих данных, заявил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

«Когда мы прибыли на „Листвяжную“ и попросили предоставить нам данные приборов геолокации шахтеров, их не оказалось. И горноспасатели не знали, где конкретно искать оставшихся под землей горнорабочих», — сказал Чуприян в интервью ТАСС.

Он добавил, что сейчас местонахождение горняков отслеживается постоянно. Информация передается с датчиков диспетчеру шахты. По словам врио главы ведомства, на шахтах должна присутствовать жесткая дисциплина, тогда подобных случаев не будет.

«Главное ведь, чтобы оборудование было исправно и показывало реальные данные, чтобы информация об уровне метана, местоположении шахтеров была достоверной. <…> Нужно бороться с такими явлениями, как умышленно испорченные датчики, которые искусственно загрубляются, заклеиваются и так далее», — подчеркнул Чуприян.

Утром 25 ноября в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв метана. В тот момент под землей были 285 горняков. Большинству людей удалось выбраться, а за оставшимися отправили спасателей. Выйти из шахты смогли не все специалисты. В результате взрыва погиб 51 человек, в том числе пять спасателей.