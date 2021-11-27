Горноспасатели показали проверку оборудования и спуск в шахту «Листвяжная»

В субботу, 27 ноября, на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возобновили поисково-спасательные работы. Их приостанавливали из-за угрозы повторных взрывов. Спасатели показали видео, как они проверяют оборудование и отправляются на поиски погибших людей. Кадры опубликовало РИА «Новости».

На кадрах видно, что у каждого члена спасательного отряда есть индивидуальный прибор для дыхания. Один из горноспасателей заносит в шахту носилки. Внутри они ведут себя согласованно и подчиняются приказам командира.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» взорвался метан. В результате ЧП погиб 51 человек. Травмы получили более 60 шахтеров и спасателей. Правоохранители завели уголовные дела, которые передали в центральный аппарат Следственного комитета по распоряжению председателя ведомства. Суд в Кемерове уже отправил в следственный изолятор на два месяца директора шахты Сергея Махракова и главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина.

На следующий день после взрыва стало известно, что считавшийся погибшим спасатель Александр Заковряшин выжил. Он получил переохлаждение, отравился продуктами горения, но сумел выбраться на поверхность. Медики на всякий случай подготовили для него искусственную почку.