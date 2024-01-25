Происшествия 25 января 2024, 10:46 Горноспасатели эвакуировали около 70 человек с рудника «Николаевский» в Приморье МЧС: на руднике в Приморье начался пожар, эвакуировали около 70 горняков 42.mchs. gov.ru/Global Look Press

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В Дальнегорском городском округе на руднике «Николаевский» из-за задымления объявили эвакуацию. Почти 70 горняков вывели на поверхность, сообщило МЧС Приморского края.

«На поверхность эвакуировано 68 горняков, которые находились на руднике», — сообщила пресс-служба.

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Информация о ЧП поступила в центр управления в кризисных ситуациях днем 25 января. На руднике «Николаевский» на горизонте 275 метров заметили задымление. К месту разработки отправили горноспасателей Дальнегорского подразделения. Возгорание ликвидировали на площади около 10 квадратных метров.

Представитель Единой дежурной диспетчерской службы Приморья заявил РИА «Новости», что на 275-м горизонте находились два человека, их вывели. По предварительной версии, загорелась техника или горюче-смазочные материалы. Никто не пострадал.

В Мурманской области на руднике «Олений ручей» по добыче фосфатов горело транспортное средство. Эвакуировали более 100 человек.