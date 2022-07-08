Горноспасатель погиб во время поисков шахтера в Кузбассе

Во время поисково-спасательной операции на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе погиб горноспасатель. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

«Умер сотрудник военизированной горноспасательной части. Причина смерти устанавливается», — сказал он.

Ему стало плохо во время проведения поисково-спасательной операции.

Обрушение породы произошло на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе 5 июля. Специалисты связали ЧП с подземным толчком северо-западнее Междуреченска. Из-под земли вывели 190 горняков, оставались двое. Спустя время спасатели нашли тело одного из них, второго продолжают искать.