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    08 июля 2022, 07:03

    Горноспасатель погиб во время поисков шахтера в Кузбассе

    ТАСС: горноспасатель погиб при спасении шахтера в Кузбассе

    Екатерина Виславская

    Во время поисково-спасательной операции на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе погиб горноспасатель. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

    «Умер сотрудник военизированной горноспасательной части. Причина смерти устанавливается», — сказал он.

    Ему стало плохо во время проведения поисково-спасательной операции.

    Обрушение породы произошло на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе 5 июля. Специалисты связали ЧП с подземным толчком северо-западнее Междуреченска. Из-под земли вывели 190 горняков, оставались двое. Спустя время спасатели нашли тело одного из них, второго продолжают искать.