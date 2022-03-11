Горнолыжник погиб при столкновении на склоне в Иркутской области

Мужчина погиб в результате столкновения при катании на горнолыжной трассе курорта в Байкальске Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Происшествие случилось 10 марта на горнолыжном курорте «Гора Соболиная».

«Мужчина, катаясь на лыжах, не справился с высокой скоростью и врезался в девушку. В результате происшествия 56-летний мужчина скончался на месте, 28-летняя пострадавшая была доставлена в больницу с ушибами и травмой головы», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего начата доследственная проверка. На место происшествия выехали следователи. Они опросили свидетелей.

Как выяснилось, погибший приехал в Байкальск с группой отдыхащих из города Братска.

Ранее сообщалось, что водитель машины погиб после столкновения с деревом в Калининградской области.