Происшествия 16 сентября 2023, 18:39 Горняков Кузбасса эвакуировали после аварии на подстанции МЧС сообщило об эвакуации горняков с пяти шахт Кузбасса после отключения света РИА «Новости»

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Горняков, работающих на пяти шахтах в Кемеровской области, эвакуировали после аварии на трансформаторной подстанции. Там остановился вентилятор главного проветривания, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В Ленинск-Кузнецком и Полысаевском городских округах на пяти шахтах проходит эвакуация, <…> пострадавших нет», — указали в публикации.

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Эвакуацию начали на шахтах «Заречная», «Октябрьская», имени Кирова, «Костромовская» и «Комсомолец».

При этом помощь запросила только одна из них — «Костромовская» в Ленинск-Кузнецком ГО. Туда направили два отделения горноспасателей.

Источник указал, что сама авария произошла на подстанции «Заречная». Работники экстренных служб приступили к плану ликвидации последствий, горняки отправились на поверхность.

В мае текущего года ЧП случилось на шахте «Таштагольская» в Кузбассе. Причиной стала подвижка грунта. Из опасной зоны эвакуировали 252 горняка, во время обвала никто не пострадал.