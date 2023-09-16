16 сентября 2023, 18:39
Горняков Кузбасса эвакуировали после аварии на подстанции
МЧС сообщило об эвакуации горняков с пяти шахт Кузбасса после отключения света
Горняков, работающих на пяти шахтах в Кемеровской области, эвакуировали после аварии на трансформаторной подстанции. Там остановился вентилятор главного проветривания, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В Ленинск-Кузнецком и Полысаевском городских округах на пяти шахтах проходит эвакуация, <…> пострадавших нет», — указали в публикации.
Реклама
Эвакуацию начали на шахтах «Заречная», «Октябрьская», имени Кирова, «Костромовская» и «Комсомолец».
При этом помощь запросила только одна из них — «Костромовская» в Ленинск-Кузнецком ГО. Туда направили два отделения горноспасателей.
Источник указал, что сама авария произошла на подстанции «Заречная». Работники экстренных служб приступили к плану ликвидации последствий, горняки отправились на поверхность.
В мае текущего года ЧП случилось на шахте «Таштагольская» в Кузбассе. Причиной стала подвижка грунта. Из опасной зоны эвакуировали 252 горняка, во время обвала никто не пострадал.
Шахты
Россия
Реклама
Реклама