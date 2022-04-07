Горняков эвакуировали из рудника «Олений ручей» в Мурманской области из-за пожара

Пожар на руднике «Олений ручей» по добыче фосфатов произошел в Мурманской области. С места событий были эвакуированы 112 горняков, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

На руднике на горизонте 120 метров загорелось транспортное средство — какое именно, источник агентства не уточнил. Возгорание было ликвидировано в 03:17. Рабочих вывели на поверхность, данных о пострадавших нет. К работе привлекались два отделения горноспасателей. Обстоятельства происшествия выясняются.

Официальной информации от Главного управления МЧС России по Мурманской области не поступало.