Горняк погиб при обрушении на шахте в Оренбургской области

На шахте под Оренбургом в результате обрушения породы погиб горняк. Расследованием гибели рабочего займется специальная комиссия.

«25 сентября примерно в 02:30 часов (00:30 по московскому времени) на горизонте 1175 метра при выполнении работ по очистке скважин упавшим куском горной массы был смертельно травмирован проходчик шахтостроительного управления Гайского ГОКа», — цитирует «Интерфакс» службу по связям с общественностью Гайского горно-обогатительного комбината.

На предприятии рассказали, что расследованием происшествия и гибели сотрудника будет заниматься специальная комиссия.

Кроме того, в ПАО «Гайский ГОК» выразили соболезнования родным и близким погибшего. Там пообещали оказать помощь семье.

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По данным источника агентства, от обрушения породы пострадали еще два человека. Всего в этот момент в шахте находились 435 горняков. После происшествия шахта не прекращала работу.

ПАО «Гайский ГОК» занимает второе место в России по добыче меди. Комбинат построен на базе Гайского месторождения.