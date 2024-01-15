Происшествия 15 января 2024, 08:51 Горняк погиб после прорыва грунтовых вод в шахте в Воркуте МЧС: в Воркуте горняк погиб из-за прорыва грунтовых вод в шахте «Заполярная» МЧС Республики Коми / Telegram-канал

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На шахте «Заполярная» АО «Воркутауголь» произошло частичное затопление из-за прорыва грунтовых вод, погиб один работник. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по Республике Коми.

В ведомстве отметили, что ЧП случилось на глубине 600 метров утром в понедельник.

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«Из-за прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление. В шахте работала смена из 60 человек, из которых три человека трудились на аварийном участке. Пострадал один работник, еще один погиб, начались поиски», — заявили в МЧС.

Пострадавшего с ушибами и переломом доставили в больницу.

На место выехала медицинская бригада и подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части.

В декабре на руднике в Якутии произошел выброс метана, жертвами происшествия стали три человека, еще двое пострадали. Также ранее при обрушении породы на разработке месторождения в Забайкальском крае погиб шахтер.