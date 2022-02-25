Горная порода обрушилась на шахте в Ростовской области

На шахте «Обуховская» в Ростовской области обрушилась горная порода. По информации РИА «Новости», под завалами могут находиться люди.

По предварительным данным, под завалами могли оказаться трое рабочих. Об этом агентству сообщили в экстренных службах.

Шахта «Обуховская» находится в городе Зверево. По меньшей мере трое горняков могут находиться под завалами на глубине около 550 метров.

Обрушение на «Обуховской» подтвердили в Главном управлении МЧС по Ростовской области, передал ТАСС. Источник агентства в экстренных службах ранее сообщил, что обрушение породы в шахте произошло в 08:35.

В МЧС позже заявили, что трое горняков, оказавшихся под завалами, живы. С рабочими установили связь.

Сайт Rostov.ru сообщил, что горняки прокопали штрек примерно на 150 метров. На месте работают сотрудники экстренных служб, начата спасательная операция.

Сегодня утром в Кемеровской области также произошла аварийная остановка главного вентилятора на шахте «Березовская». Под землей в этот момент находились более 200 человек. В региональном МЧС сообщили, что никто не пострадал. Вентилятор вскоре снова запустили в работу.