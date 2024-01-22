Происшествия 22 января 2024, 12:01 Горловчанка получила ранение во время обстрела со стороны ВСУ Мэр Приходько: при обстреле Горловки пострадала мирная жительница РИА «Новости»

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Мирная жительница пострадала при обстреле поселка Кирова в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

«Вследствие обстрела поселка Кирова (Никитовский район Горловки) со стороны украинских террористов ранена мирная горловчанка», — написал он.

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Всего с февраля 2022 года Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку более 13,5 тысячи раз. Погибли 145 человек, пострадали почти 570 жителей. Повреждения получили частные и многоэтажные дома, соцобъекты, автомобили, в том числе машина скорой и общественный транспорт.

Ранее украинские военные обстреляли Горловку из РСЗО кассетными боеприпасами. В результате атаки восемь мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Выехавшие на помощь пострадавшим медики попали под повторный обстрел ВСУ.