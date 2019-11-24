Горящую трехэтажку в Королеве потушили. Люди успели выбежать

Пожар произошел около 21:30 по улице Первомайской. В доме 1935 года постройки вспыхнула кровля и несколько квартир.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 1400 квадратных метров.

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В загоревшемся доме с коммунальными квартирами зарегистрированы более 200 человек, 80 из них эвакуировали, они находятся в пункте временного размещения — молодежном центре.

Пламя вспыхнуло на чердаке и быстро распространилось по деревянным перекрытиям, однако все жильцы успели покинуть здание. Никто не пострадал.

Очевидцы рассказали «360», что на чердаке могли находится посторонние. Еще одна возможная версия причин пожара — короткое замыкание из-за старой проводки.

До утра дом будет охраняться полицией от возможных мародеров. В воскресенье 24 ноября будет решаться вопрос о восстановлении здания.

Погорельцам, которым некуда ехать, временно предоставят квартиры из городского фонда, сообщает корреспондент телеканала.