Горящую петарду запустили в женщину на остановке в Красноярске

Жительница Красноярска пострадала из-за петарды, которую запустили в нее неизвестные из окна машины. В этот момент она ждала автобус на остановке.

Петарда попала горожанке в ногу. По ее словам, удар был не сильно болезненным, но неприятным, раны на ноге у нее нет, сообщил «ТВК Красноярск».

Пострадавшая рассказала, что вместе с ней на остановке находились еще пять человек. Петарду выпустили из проезжавшей мимо машины. По ее словам, в салоне находились молодые люди. На марку машины и ее номера никто не обратил внимания. Она только запомнила, что автомобиль следовал в сторону ТРЦ «Июнь» машины.

В региональном ГУ МВД сообщили, что женщина, которой попала в ногу петарда, не обращалась с заявлением к правоохранителям.

В июне в Красноярске пассажир такси, проезжая по улице Дубровинского, обстрелял проезжавших мимо велосипедистов. В руках у него был предмет, похожий на пистолет, сообщал телеканал RT.