Горящую нефтебазу в Белгороде сняли с высоты птичьего полета

Работы по тушению белгородской нефтебазы после авиаударов украинских вертолетов продолжаются. По данным регионального главка МЧС, на месте продолжают работать 172 человека и 53 единицы техники. «360» публикует эксклюзивные кадры с места происшествия, снятые с высоты.

На опубликованных кадрах видно, что открытое пламя пожарные уже сбили, но густой черный дым продолжает подниматься над территорией.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки на нефтебазу и последующего пожара пострадали два сотрудника. Они получили всю необходимую помощь. Их жизни ничего не угрожает.

Глава региона добавил, что жителей домов, находящихся в непосредственной близости к очагу пожара, временно переселили в безопасное место.

По данным мэра города Антона Иванова, их временно расселят в комплексе «Белгород Арена». Людей обеспечат горячим питанием и необходимыми вещами. Домой они смогут вернуться после полного тушения пожара.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщил, что огонь охватил восемь резервуаров с топливом. В данный момент пожарные используют пену, чтобы сбить пламя. Остальные цистерны охлаждают, чтобы не допустить распространения огня.

В Белгород отправился временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян с оперативной группой. Руководитель ведомства на месте оценит работу и меры по предотвращению распространения пламени.