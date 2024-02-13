Происшествия 13 февраля 2024, 18:56 Горящую 11-этажку в Анапе сняли на видео МЧС: 11-этажка загорелась в Анапе, огонь охватил 1 тысячу кв. метров

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Вечером 13 февраля в Анапе загорелся 11-этажный дом на улице Объездной. Огонь охватил мансардный этаж здания. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Жильцов начали эвакуировать. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

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Площадь возгорания, по последним данным, составляет тысячу квадратных метров. К тушению пожара привлекли 70 сотрудников МЧС и 22 единицы техники. Причина возгорания пока неизвестна.

Как сообщила пресс-служба прокуратура Краснодарского края, дом возвели без проектной и разрешительной документации. Здание ввели в гражданский оборот по решению Анапского городского суда, вынесенного в июне 2011 года.

Сотрудники надзорного ведомства начали проверку по факту пожара, выясняя все обстоятельства случившегося.

Ранее во вторник пожар вспыхнул в одном из торговых центров Иваново. Из горящего здания вывели 450 человек.