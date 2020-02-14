14 февраля 2020, 14:17
Горящий цех в Челябинске попал на видео
В Челябинске на Троицком тракте загорелся промышленно-складской комплекс, передает ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
По данным информагентства, площадь пожара составляет 2500 «квадратов». На площади 800 квадратных метров рухнула крыша.
«Работает высотная техника, звенья газодымозащитной службы», — отметили в ведомстве.
К ликвидации последствий ЧП привлечено 24 единиц спецтехники и 86 спасателей. По предварительной информации, в результате произошедшего никто не погиб и не пострадал.