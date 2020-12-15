15 декабря 2020, 23:14
Горящий торговый центр в Хакасии сняли на видео
Торговый центр «Октябрьский» загорелся в городе Черногорск республики Хакасия. Очевидцы в социальных сетях опубликовали видео с места событий.
На опубликованных кадрах видно, как огонь охватил крышу.
В региональном главке МЧС сообщили, что огонь охватил магазин и межэтажные перекрытия. По последним данным, пожар локализовали на площади в 800 квадратных метров.
Пожару присвоили второй ранг сложности. Информация о пострадавших пока не поступала. Тушением занимаются 38 человек и 13 единиц техники.