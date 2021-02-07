Горящий склад на юге Москвы сняли на видео

Сильный пожар охватил склад на Варшавском шоссе на юге Москвы. В социальных сетях появилось видео с места событий.

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

На опубликованных кадрах видно — из здания валит густой темный дым, который направляется в сторону близлежащих домов. Сквозь темную завесу мелькают языки пламени.

По данным московского главка МЧС, сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 15:43. По предварительным данным, огонь возник в металлическом ангаре. Площадь пожара от 350 до 400 квадратных метров.

Источник «360» в экстренных службах сообщил, что пламя распространилось уже на одной тысяче «квадратов». По неофициальным данным, от пожара у здания рухнула кровля. Подтверждения этой информации от МЧС пока нет.

На онлайн-картах по указанному адресу можно прочитать, что рядом с горящим зданием находится «Почта России».