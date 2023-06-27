Происшествия 27 июня 2023, 11:48 Горящий пакет с человеческой головой нашли в лесу под Петербургом — СМИ «Санкт-Петербург»: 38-летний житель Сертолово нашел пакет с головой человека в лесу Freepik

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Тридцативосьмилетний житель города Сертолово Ленинградской области нашел пакет с человеческой головой в лесу на прогулке с собакой. О происшествии сообщил канал «Санкт-Петербург».

Накануне около 14:30 мужчина находился примерно в 800 метрах от дома и двигался в сторону деревни Дранишники. К тлеющему черному пакету подбежала его собака. Ее хозяин решил потушить мешок, чтобы не загорелась трава, и в этот момент из него выкатилась обугленная человеческая голова. Мужчина позвонил в полицию.

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По данным Telegram-канала SHOT, в полиэтиленовом пакете были и другие части тела человека. Голова была завернута в полотенце. Их направили в морг. Специалисты установят причину смерти. Личность погибшего также выясняется.

Ранее, в конце мая, в Красноярске обнаружили бочку со скелетированными человеческими останками. Их обнаружил житель СНТ «Березовый лог». Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и назначили судебно-медицинские экспертизы.