Горящий натяжной потолок упал на ребенка в Магнитогорске

В Магнитогорске (Челябинская область) произошел пожар, едва не закончившийся гибелью людей. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Пожар произошел в одной из квартир на улице Строителей, где проживала женщина с сожителем и двумя малолетними детьми. Когда к взрослым пришел гость, детей оставили без внимания. Они начали играть со спичками и устроили пожар. На одного из мальчиков упал натяжной потолок. Он отравился продуктами горения и получил ожог первой-второй степени. Его отвезли в больницу. Также пострадал 28-летний мужчина. Он попал в реанимацию с ожогом второй степени на 30% тела.