Горящий магазин стройматериалов в Кургане попал на видео

По данным информагентства, загоревшийся магазин находится на улице Бажова. Сообщение о возгорании поступило в региональное управление МЧС в начале часа дня. К ликвидации последствий ЧП привлекли 12 единиц спецтехники и 36 огнеборцев. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. Уточняется, что эвакуация людей не потребовалась.