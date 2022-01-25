Горящий лифт рухнул в новостройке от компании «ПИК»

В Обнинске в новостройке на улице Курчатова, 25/1 загорелась кабина лифта, которая впоследствии рухнула в подвал. Выяснением причин пожара займутся в лаборатории, сообщили в специальном управлении ФПС МЧС, передал РЕН ТВ.

Лифт загорелся в новом доме на территории ЖК «Парковый квартал» от компании «ПИК».

Прибывшие на место спасатели эвакуировали из дома 120 жильцов, в том числе 20 детей. Никто не пострадал.

Причины пожара пока не установлены. По словам очевидцев, все началось с сильного хлопка на 15-м этаже. Кабина лифта полетела вниз. Вибрация ощущалась по всему дому. Когда лифт упал, раздался сильный грохот. Удар был такой силы, что у людей тряслась мебель, передала газета «Известия».

Начальник ПСО № 3 МЧС по Калужской области Иван Дьяченко рассказал, что сначала на пульт диспетчера поступало сообщение о сработавшей сигнализации, а за ним последовало второе — об открытом огне. Благодаря системе дымоудаления, сработавшей на лестничной клетке, дым быстро улетучился и не проник в квартиры.

Ранее в Москве арестовали начальника двух рабочих, погибших при падении лифта в «Президент-Отеле», писал RT.