Горящий храм Петра и Павла в Лефортово сняли на видео

В Лефортово очевидцы сняли пожар, который охватил церковь Петра и Павла. В небо взвились черные клубы дыма. На месте работают пожарные расчеты.

Кадры с горящим храмом опубликовали в Сети очевидцы. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали. Информация о причинах пожара пока отсутствует.

Первое упоминание о церкви Петра и Павла относится к 1613 году — как он храме святого Николая Чудотворца. В его освящении принимал участие царь Михаил Федорович Романов.