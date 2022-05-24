24 мая 2022, 22:09
Горящий храм Петра и Павла в Лефортово сняли на видео
В Москве загорелся храм Петра и Павла
В Лефортово очевидцы сняли пожар, который охватил церковь Петра и Павла. В небо взвились черные клубы дыма. На месте работают пожарные расчеты.
Кадры с горящим храмом опубликовали в Сети очевидцы. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали. Информация о причинах пожара пока отсутствует.
Первое упоминание о церкви Петра и Павла относится к 1613 году — как он храме святого Николая Чудотворца. В его освящении принимал участие царь Михаил Федорович Романов.