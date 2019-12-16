16 декабря 2019, 19:17
Горящий хлебозавод в Краснодаре попал на видео
Накануне бригада огнеборцев потушила пожар на хлебозаводе № 6. Площадь возгорания составила 200 «квадратов», передает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
По данным издания, крыша хлебозавода загорелась вчера днем. К ликвидации последствий ЧП привлекли 12 единиц спецтехники и 39 человек. Спасатели своевременно провели эвакуацию и за два часа справились с пламенем. В результате никто не погиб и не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.