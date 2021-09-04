Горящий грузовик перекрыл движение по дублеру Киевского шоссе в Москве

Горящий грузовик перекрыл движение по дублеру Киевского шоссе. Видео с места ЧП оказалось в распоряжении «360».

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android

В региональном главке МЧС сообщили, что машина загорелась на внешней стороне 44-го километра МКАД после развязки с Киевским шоссе.

Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Возгорание полностью ликвидировали в 08:52. Данные о возможных пострадавших в ведомство не поступали.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта уточнили, что из-за пожара движение по дублеру было временно перекрыто. После ликвидации его восстановили в полном объеме.