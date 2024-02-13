Происшествия 13 февраля 2024, 11:29 Горящий бизнес-джет попал на видеорегистратор автомобиля в США Видеорегистратор запечатлел момент падения горящего бизнес-джета в США

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Частный самолет Bombardier Challenger 600 рухнул на трассу в американском штате Флорида. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

Бизнес-джет 10 февраля потерпел крушение у города Неаполь. Во время полета у него отказали оба двигателя. Пилоты приняли решение садиться на автостраду. Однако самолет при снижении столкнулся с двумя машинами и взорвался после приземления.

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На его борту находились пять человек — два пилота погибли, трех пассажиров госпитализировали с ранениями различной степени тяжести. Информации об их состоянии нет.

Ранее на границе штатов Калифорния и Невада потерпел крушение вертолет Eurocopter EC 130. В результате погибли топ-менеджер нигерийского коммерческого банка Access Bank Герберт Вигве и его семья.