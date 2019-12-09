Горящий автомобиль с пьяной женщиной за рулем остановили на МКАД. Видео

«На 33-м километре МКАД остановлен горящий автомобиль, за рулем которого находилась девушка, по предварительной информации, в нетрезвом состоянии», — приводит агентство слова собеседника.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash. На кадрах видно, как другие водители пытаются сигналами сообщить водителю о пожаре.

Как рассказали телеканалу «Звезда» в ГИБДД, очевидцы своими силами потушили огонь. После этого на место происшествия приехали машины скорой помощи, ДПС и пожарный автомобиль. На женщину составили протокол. По предварительным данным, документов на авто у нее не было. На Московской кольцевой автодороге образовалась пробка.