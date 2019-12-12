Горящий авианосец «Адмирал Кузнецов» сняли на видео

На опубликованных кадрах видно, как над палубой авианосца поднимается черный дым.

Возгорание на корабле произошло в четверг, 12 декабря в 10:16 (мск). В это время на авианосце проводились сварочные работы. Как сообщило РИА «Новости», по последним данным пострадали шесть человек. Пока неизвестна судьба еще двух рабочих.

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов не исключил, что пожар возник после того, как окалина от сварки упала на нижнюю палубу, где оставались горючие материалы, которые могли появиться после демонтажа оборудования.

После тушения пожара эксперты оценят соблюдение норм пожарной безопасности работниками ремонтного предприятия, а также ущерб, который огонь нанес авианосцу.

«Адмирал Кузнецов» находился в доке завода «Звездочка». Он попал туда после того, как осенью прошлого года получил повреждения во время планового ремонта в доке поселка Росляково. Из-за сбоя электричества цистерны дока заполнились и он ушел под воду. кроме того, упавший кран повредил часть палубы корабля.

Согласно последним данным, огонь распространился на площади в 600 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности.