Горящий ангар с химудобрениями в Петербурге сняли с коптера
Пятый канал опубликовал видео горящего ангара. На кадрах видно, что огонь охватил все здание, над ним поднимается густой черный дым.
Склад с химудобрениями загорелся в Санкт-Петербурге на площади свыше 10 тысяч «квадратов»Подробнее
Пожар в ангаре в Пушкинском районе Санкт-Петербурга начался в 02:13. Ему присвоили четвертый номер сложности. В тушении задействованы 220 человек и 49 единиц техники, а также два пожарных поезда.
Ранее в городском управлении МЧС сообщили, что ангар полностью обрушился. По последним данным, спасателям удалось локализовать возгорание, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.
Склад принадлежит логистической компании «Логистика-Терминал». Среди причин возгорания называют неисправность электропроводки и человеческий фактор. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
На месте происшествия работают специалисты Роспотребнадзора и химико-радиометрическая лаборатория. Превышения концентрации вредных веществ не обнаружено.