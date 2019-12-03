Горящий ангар с химудобрениями в Петербурге сняли с коптера

Горящий ангар на Московском шоссе в Санкт-Петербурге сняли с коптера. Огонь охватил здание площадью 12 тысяч квадратных метров, там хранились каучук, химические удобрения и фанера.

Пятый канал опубликовал видео горящего ангара. На кадрах видно, что огонь охватил все здание, над ним поднимается густой черный дым.

Склад с химудобрениями загорелся в Санкт-Петербурге на площади свыше 10 тысяч «квадратов» Подробнее

Пожар в ангаре в Пушкинском районе Санкт-Петербурга начался в 02:13. Ему присвоили четвертый номер сложности. В тушении задействованы 220 человек и 49 единиц техники, а также два пожарных поезда.

Ранее в городском управлении МЧС сообщили, что ангар полностью обрушился. По последним данным, спасателям удалось локализовать возгорание, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Склад принадлежит логистической компании «Логистика-Терминал». Среди причин возгорания называют неисправность электропроводки и человеческий фактор. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

На месте происшествия работают специалисты Роспотребнадзора и химико-радиометрическая лаборатория. Превышения концентрации вредных веществ не обнаружено.