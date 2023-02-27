Эксклюзив 27 февраля 2023, 12:19 Горящий ангар по Перовской улице в Москве сняли на видео Появилось видео с места пожара в ангаре на востоке Москвы

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Двухэтажный амбар загорелся на Перовской улице в Москве, общая площадь распространения огня составила 150 квадратных метров. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, как от горящей металлической постройки идет густой черный дым. На месте трудятся несколько расчетов пожарной техники.

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Изначально появлялась информация, что к месту тушения могут направить пожарный поезд, однако впоследствии его помощь не понадобилась.

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О пострадавших официально не сообщалось.