27 февраля 2023, 12:19
Горящий ангар по Перовской улице в Москве сняли на видео
Появилось видео с места пожара в ангаре на востоке Москвы
Двухэтажный амбар загорелся на Перовской улице в Москве, общая площадь распространения огня составила 150 квадратных метров. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.
На опубликованных кадрах видно, как от горящей металлической постройки идет густой черный дым. На месте трудятся несколько расчетов пожарной техники.
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Изначально появлялась информация, что к месту тушения могут направить пожарный поезд, однако впоследствии его помощь не понадобилась.
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О пострадавших официально не сообщалось.
Пожары
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