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    18 декабря 2020, 23:42

    Горящий ангар обрушился в подмосковном Дзержинском

    Анастасия Кукова

    В Дзержинском Московской области загорелся и обрушился по всей площади негазифицированный одноэтажный металлический ангар, расположенный по адрес улица Овиновка, 30.
    Горящий ангар обрушился в подмосковном Дзержинском

    Как сообщило ГУ МЧС России по региону, в плане его размеры составляют15×30 метров, высота — девять метров

    «Московская область, Дзержинский, улица Овиновка, дом 30. Возгорание в металлическом ангаре на площади 510 квадратных метров (внутри производство щитовых домов). В 22:29 обрушение по всей площади», — сообщило ведомство.

    К тушению пожара привлекли две единицы техники и восемь человек.

    Дальнейшая информация уточняется.