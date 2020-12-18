Горящий ангар обрушился в подмосковном Дзержинском

В Дзержинском Московской области загорелся и обрушился по всей площади негазифицированный одноэтажный металлический ангар, расположенный по адрес улица Овиновка, 30.

Как сообщило ГУ МЧС России по региону, в плане его размеры составляют15×30 метров, высота — девять метров

«Московская область, Дзержинский, улица Овиновка, дом 30. Возгорание в металлическом ангаре на площади 510 квадратных метров (внутри производство щитовых домов). В 22:29 обрушение по всей площади», — сообщило ведомство.

К тушению пожара привлекли две единицы техники и восемь человек.

Дальнейшая информация уточняется.