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    16 февраля 2021, 12:45

    Горящие резервуары с топливом в Новой Москве потушили

    Алла Морген, Анатолий Минкин

    Пожар в поселении Сосенское, на улице Адмирала Корнилова, в Новой Москве потушили. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

    Горящие резервуары с топливом в Новой Москве потушили

    В московском главке МЧС уточнили, что угрозу пожара сняли. Спасатели потушили горящие бытовки и сейчас занимаются охлаждением двух емкостей с пропаном.

    «Принятыми мерами в 12:21 возгорание бытовок ликвидировано», — уточнили в пресс-службе.

    Изначально возгорание произошло в бытовке, стоящей рядом с газовой заправкой. Пламя распространилось по помещению и перекинулось на резервуары с пропаном. В результате раздался взрыв. Обломки разлетелись по дороге, которая проходит рядом.

    Источник «360» сообщил о пострадавшей женщине. Официального подтверждения этой информации пока нет.

    Прибывшие на место спасатели эвакуировали людей в радиусе 500 метров от места ЧП, так как была угроза перехода огня на стоящие рядом здания. В данный момент работа на месте продолжается. Пожарные продолжают заниматься резервуарами с пропаном, чтобы не допустить повторной детонации. О причинах возникновения огня пока не сообщается.