Горящие резервуары с топливом в Новой Москве потушили

Пожар в поселении Сосенское, на улице Адмирала Корнилова, в Новой Москве потушили. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

В московском главке МЧС уточнили, что угрозу пожара сняли. Спасатели потушили горящие бытовки и сейчас занимаются охлаждением двух емкостей с пропаном.

«Принятыми мерами в 12:21 возгорание бытовок ликвидировано», — уточнили в пресс-службе.

Изначально возгорание произошло в бытовке, стоящей рядом с газовой заправкой. Пламя распространилось по помещению и перекинулось на резервуары с пропаном. В результате раздался взрыв. Обломки разлетелись по дороге, которая проходит рядом.

Источник «360» сообщил о пострадавшей женщине. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали людей в радиусе 500 метров от места ЧП, так как была угроза перехода огня на стоящие рядом здания. В данный момент работа на месте продолжается. Пожарные продолжают заниматься резервуарами с пропаном, чтобы не допустить повторной детонации. О причинах возникновения огня пока не сообщается.