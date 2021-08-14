Горящие обломки упавшего в Турции Бе-200 показали на видео

Горящие обломки российского самолета-амфибии Бе-200, потерпевшего крушение в горах Турции при тушении лесных пожаров, показали на видео. Кадры обнародовал телеканал Milliyet.

Самолет принадлежал Минобороны РФ, как подтвердили в ведомстве. Он потерпел крушение в субботу, около 15 часов по московскому времени. Катастрофа произошла при заходе на посадку после того, как Бе-200 завершил тушение очагов возгорания в районе населенного пункта Адана.

На борту находились восемь человек: пять российских военнослужащих и три представителя Турции, которые указывали экипажу места очагов для тушения. К месту падения Бе-200 направилась комиссия Минобороны РФ.

Пресс-атташе российского посольства в Турции Ирина Касимова сообщила «Интерфаксу», что сейчас дипмиссия выясняет информацию, есть ли выжившие после крушения Бе-200. При этом в турецких СМИ сообщали, что в результате падения самолета никто не выжил.

По данным РЕН ТВ, самолет-амфибия Бе-200 носил имя «Александр Мамкин». Российское Минобороны направило его в Турцию для помощи в тушении пожаров 8 июля.