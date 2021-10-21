Бабушка с ребенком оказались заперты в горящей квартире в Москве

Пожар начался в одной из квартир по Булатниковскому проезду в Москве. Пожарные не могут попасть внутрь, чтобы добраться до женщины с ребенком, которые заперлись в ванной. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По данным собеседника, пожар начался в трехкомнатной квартире на седьмом этаже. Спасатели не смогли попасть внутрь — сейчас они вскрывают соседнюю квартиру. В горящей квартире находятся бабушка с ребенком — они заперлись в ванной.

Источник отметил, что из-подъезда эвакуировали несколько человек. Удалось спасти трех жителей с балкона девятого этажа, еще шестерых вывели на улицу по лестнице. Поданным источника «360» один человек погиб.

В МЧС подтвердили «360», что получали сообщение о возгорании по этому адресу.

«Булатниковский проезд 6к1. По заявке квартира, подразделения на месте, работают. Заявка поступила в 21:49», — отметили в МЧС.

В ведомстве добавили, что данных о том, что именно загорелось, нет. Неизвестна и площадь пожара — данные сейчас уточняются.