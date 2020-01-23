23 января 2020, 20:52
Горящее здание у аэропорта Пулково попало на видео
В Авиагородке у петербургского аэропорта Пулково вспыхнуло одно из зданий. Огнеборцы тушили пожар больше часа, передают «Невские новости».
Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте
По данным издания, пламя охватило площадь в 80 «квадратов». К ликвидации последствий ЧП привлекли три единицы спецтехники и 31 спасателя. В результате никто не погиб и не пострадал. Пожар не повлиял на работу воздушной гавани. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.