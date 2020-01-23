Горящее здание у аэропорта Пулково попало на видео

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте

По данным издания, пламя охватило площадь в 80 «квадратов». К ликвидации последствий ЧП привлекли три единицы спецтехники и 31 спасателя. В результате никто не погиб и не пострадал. Пожар не повлиял на работу воздушной гавани. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.