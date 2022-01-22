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    22 января 2022, 16:16

    Горящее здание автосервиса в Раменском сняли на видео

    Видео с полыхающим зданием автосервиса в Раменском появилось в социальных сетях

    Анатолий Минкин, Евгения Бардонова

    Пользователи социальных сетей опубликовали видео с полыхающим зданием автосервиса на Северном шоссе в Раменском городском округе. По предварительным данным, речь идет о компании «Евротранс».

    На опубликованных кадрах видно, что огнем охвачены кровля и верхние этажи двухэтажного здания. В небо поднимается густой черный дым.

    В социальных сетях появились комментарии, что машины находятся в боксах, которые не пострадали. Горит только само здание.

    В пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщили, что огонь возник в магазине автокраски. Пламя распространилось на площади 300 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели приступили к тушению пожара.