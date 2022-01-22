Горящее здание автосервиса в Раменском сняли на видео

Пользователи социальных сетей опубликовали видео с полыхающим зданием автосервиса на Северном шоссе в Раменском городском округе. По предварительным данным, речь идет о компании «Евротранс».

На опубликованных кадрах видно, что огнем охвачены кровля и верхние этажи двухэтажного здания. В небо поднимается густой черный дым.

В социальных сетях появились комментарии, что машины находятся в боксах, которые не пострадали. Горит только само здание.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщили, что огонь возник в магазине автокраски. Пламя распространилось на площади 300 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели приступили к тушению пожара.