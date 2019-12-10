Горящее авто на ледовой переправе в ЯНАО попало на видео

По данным информагентства, пожар произошел в городе Лабытнанги. По словам очевидцев, на переправе вспыхнула отечественная легковушка ВАЗ-2110. По предварительным сведениям, в результате произошедшего никто не получил каких-либо травм. На место ЧП прибыла бригада неотложки, а также пожарный наряд. Уточняется, что это уже второй случай, когда машина загорелась на переправе. Первый раз это произошло 29 ноября.