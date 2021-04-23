Горящая трава едва не уничтожила деревню в Красноярском крае

В Красноярском крае в районе деревни Быстрой в Минусинском районе накануне вечером загорелась сухая трава. Растительность горела на протяжении четырех километров, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Тушение загоревшейся сухой травы осложнялось из-за сильного ветра. Но спасатели не допустили распространения пожара на населенный пункт. Для защиты деревни привлекались дополнительные силы волонтеров, отметили в ведомстве.

МЧС задействовало в тушении травы шесть единиц техники и 24 человека. Возгорание на площади 130 гектаров было ликвидировано в 23:45 по московскому времени.

С пятницы на юге Красноярского края объявили особый противопожарный режим. Жителям запрещено сжигать сухую траву, разводить открытый огонь и проводить любые пожароопасные работы. Нарушителям грозят штрафы. Если масштабные пожары принесут вред лесным насаждениям или материальный ущерб, это уголовно наказуемо, напомнили в МЧС.

Ранее в городе Златоусте Челябинской области произошел пожар на территории памятника природы «Гора Косотур», где тоже загорелась сухая трава. Спасатели остановили огонь раньше, чем он подобрался к жилым домам.