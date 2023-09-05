Происшествия 05 сентября 2023, 07:25 Горящая крыша и дым из окна. Пожар в двухэтажном доме в Астрахани попал на видео МЧС: спасатели локализовали пожар в двухэтажке в Астрахани

Читать 360tv в

В Астрахани загорелся двухэтажный нежилой дом. Огонь распространился на 900 квадратных метров. Спасателям удалось локализовать возгорание, сообщила пресс-служба МЧС России. На фото спасателей с места происшествия полыхает крыша, на видео из уже обугленных окон валит черный дым.

Пресс-служба МЧС

По информации пресс-службы главного управления МЧС по Астраханской области, сообщение о возгорании в доме № 52 на улице Адмиралтейской поступило в МЧС в 04:48 по московскому времени. Пожарно-спасательные подразделения реагировали по повышенному рангу пожара. На место направили 46 спасателей и 14 спецмашин.

Реклама

Локализовать пожар удалось к 06:35. На тот момент его площадь составляла 850 «квадратов». Тушение продолжается. На месте работают уже 93 специалиста и 17 спецмашин. Согласно предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В Астраханской области стоит жаркая погода, способствующая возникновению пожаров. Сегодня, по прогнозам, будет до +32 градусов, правда, ожидается слабый дождь.