Происшествия 01 марта 2024, 12:20 Горящая конфорка плиты подожгла платье пятилетней девочки в Петербурге Конфорка плиты подожгла платье тянувшейся за печеньем пятилетней петербурженки РИА «Новости»

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Сильные ожоги получила пятилетняя девочка в Санкт-Петербурге после того, как потянулась за печеньем около горящей плиты. Пламя от конфорки перекинулось на одежду ребенка, сообщил сайт 78.ru.

По данным издания, пострадавшая находилась в квартире на проспекте Юрия Гагарина в Московском районе города. Прибывшие на место медики забрали ребенка в больницу. В ходе осмотра врачи установили, что девочка получила ожоги подбородка, шеи, груди, живота и левого бедра.

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Ребенок находился в тяжелом состоянии, и специалисты приняли решение о помещении его в реанимацию.

Игра с зажигалкой довела до больницы девятилетнего петербуржца. Мальчик устроил пожар в квартире в минувший четверг, 29 февраля.

По предварительным данным, школьник поджег нитку на игрушке, а после бросил ее в шкаф. Пламя быстро распространилось по мебели и охватило всю квартиру. Ребенка спасли прибывшие на место пожарные.